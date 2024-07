19-Jähriger in St. Leonhard mehrere Meter von Leiter gestürzt und verletzt

St. Leonhard im Pitztal – Beim Absturz von einer Leiter wurde am Mittwoch in St. Leonhard ein 19-Jähriger unbestimmten Grades verletzt. Der Verunglückte war mit einem 36-jährigen Mann gegen 8.35 Uhr damit beschäftigt, Dachsanierungen bei einem Einfamilienhaus durchzuführen.

Der 19-Jährige lehnte eine Leiter am Gebäude an, um eine Dachrinne zu fixieren. Dazu stieg er auf das angrenzende Dach eines Geräteschuppens, auf dem er die Leiter aufstellte. Noch ist unklar, warum die Leiter seitlich wegrutschte. Der 19-Jährige stürzte dadurch mehrere Meter in die Tiefe und kam auf dem Dach des Schuppens zum Liegen.