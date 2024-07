Aufschrei vor Olympia: Verurteilter Sexualstraftäter van de Velde darf nach Paris

Paris – Bereits 2014 – damals war der Niederländer Steven van de Velde 19 Jahre alt – soll sich die schreckliche Tat ereignet haben: Der Beachvolleyballer, der dieses Jahr an der Olympiade in Paris teilnehmen wird, lernte online eine zwölfjährige Britin kennen, die er schließlich in ihrer Heimat besuchte – und dort laut Medienberichten mehrmals vergewaltigte.