Chaos-Fahrt nach gefährlicher Drohung: Polizei stoppte beeinträchtigten Lenker (46) in Innsbruck

Innsbruck – Am Mittwochnachmittag ging bei der Polizei in Innsbruck ein Notruf ein. Was war passiert? Ein vorerst unbekannter Mann soll einen Fahrlehrer gefährlich bedroht haben. Die Tat habe sich im Bereich eines Einkaufszentrums im Westen Innsbrucks abgespielt, wie die Polizei berichtet.