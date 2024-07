Biden nennt "Verteidigung der Demokratie" als Rückzugsgrund

US-Präsident Joe Biden will seinen Ausstieg aus dem Präsidentschaftsrennen in einer Rede an die Nation mit der "Verteidigung der Demokratie" begründen. "Die Verteidigung der Demokratie ist wichtiger als jeder Titel", will Biden laut Auszügen aus der Rede, die das Weiße Haus am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichte, sagen. Er habe entschieden, dass der beste Weg nach vorne darin bestehe, die "Fackel an eine neue Generation" weiterzugeben.