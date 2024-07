Jetzt zählt bei Corona nur noch Eigenverantwortung

Die Corona-Jahre mit Ausgangsbeschränkungen, Absperrbändern um Spielplätze und Streitgesprächen unter Politikern – und in den Familien – sind Geschichte. Die Krankheit, die im Frühjahr 2020 in Tirol aufgeschlagen ist, wird im Sommer 2024 wieder zum Thema. Ein an Corona erkrankter Joe Biden hat sich aus dem US-Wahlkampf zurückgezogen. In Deutschland wird über den Leak interner Protokolle des Pandemie-Krisenstabs diskutiert. Und in Tirol steigen die Zahlen langsam wieder – eine Hysterie löst das längst nicht mehr aus.