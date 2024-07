Experte im Interview: „Homeoffice ist eine Methode aus dem Mittelalter“

Die Arbeitswelt ändert sich gerade radikal. New Work ist in aller Munde, doch oft scheitern Unternehmen bei der Umsetzung in der Praxis. Statt ums Sparen geht es darum, die Menschen zu stärken, erklärt Experte Carsten Schermuly.

Beim Schlagwort New Work denken viele Menschen an Homeoffice und Vier-Tage-Woche. Was ist denn New Work?

Carsten Schermuly: New Work ist ein Containerbegriff geworden, in den jeder hineinwirft, was er möchte, und herausholt, was er will. Ich sehe hier eine Instrumentalisierung und Banalisierung. Oft wird New Work mit Homeoffice oder Open-Space-Büros gleichgesetzt, aber das hat mit dem eigentlichen Konzept in der Psychologie wenig zu tun. Der Begriff stammt aus den 1980er Jahren von Frithjof Bergmann (ein österreichisch-amerikanischer Sozialphilosoph, Anm.) und zielt darauf ab, Arbeit so zu gestalten, dass sie Menschen stärkt.

Carsten Schermuly ist Professor für Wirtschaftspsychologie in Berlin und Experte für New Work. © Ivgenia Möbus

Wie kann das denn gelingen?

Schermuly: Wir sprechen von psychologischem Empowerment (lässt sich am besten mit „Ermächtigung“ übersetzen, Anm.). Dieses besteht aus vier Facetten: Sinn, Selbstbestimmung, Einfluss und Kompetenz. Diese vier Aspekte sind das Ziel von New Work. Momentan wird bei New Work jedoch alles in einen Topf geworden. Homeoffice beispielsweise ist nicht neu, es ist eine Methode aus dem Mittelalter. Heimarbeit gab schon im 19. Jahrhundert. Dagegen haben die Gewerkschaften damals schwer gekämpft.

Was sind die größten Missverständnisse beim Thema New Work?

Schermuly: Ein großes Missverständnis ist, dass manche Unternehmen New Work als Mittel zur Kosteneinsparung nutzen, etwa durch Open-Space-Büros. Das ist schädlich, weil die Mitarbeiter diesen Zweck erkennen. Ein weiteres Missverständnis ist, dass Unternehmen glauben, New Work sei ein schneller Prozess. Es handelt sich jedoch um eine kontinuierliche Arbeit, die sich an veränderte äußere Bedingungen anpassen muss. Zudem wird oft nicht erkannt, dass alle vier Facetten des Empowerments gleichzeitig gefördert werden müssen, um positive Effekte wie höhere Arbeitszufriedenheit und geringeren Stress zu erzielen.

Wie geht es denn den Österreichern in Sachen Selbstbestimmung und Sinn?

Schermuly: Bei einem Vergleich der deutschsprachigen Länder zeigt sich, dass die Österreicher beim Thema Sinn und Kompetenz gut aufgestellt sind. Zugleich hat unser „New Work Barometer“ ergeben, dass die Unternehmen hier zurückhaltend und eher geizig dabei sind, Macht abzugeben und echten Einfluss zu gewähren.

Ein Ländervergleich zeigt, dass Kompetenz und Selbstbestimmung in Österreich stark ausgeprägt sind. Echten Einfluss gewähren die Unternehmen hingegen weniger. © New Work Barometer, Carsten Schermuly

Sie sagen, dass viele Transformationen scheitern, weil die psychologische Perspektive von New Work nicht berücksichtigt wird. Was machen diese Unternehmen falsch?

Schermuly: Unternehmen sollten zuerst eine Diagnose durchführen, um zu verstehen, wie stark die Werte wie Sinn, Macht und Selbstbestimmung bei den Mitarbeitern ausgeprägt sind. Oft haben Unternehmen große Ideen, die nicht mit der Realität übereinstimmen. Der persönliche Sinn im täglichen Tun ist entscheidend, nicht nur der übergeordnete Zweck.

Welche Rolle haben Führungskräfte, wenn ein Prozess wie New Work gelingt oder wenn er schiefgeht?

Schermuly: Führungskräfte haben einen großen Einfluss auf das Empowerment-Erleben der Mitarbeiter. Erstens müssen sie selbst Empowerment erleben, um es weitergeben zu können. Zweitens sollten sie den Sinn von Aufgaben erklären und Verantwortung delegieren. Drittens können sie die Arbeitsgestaltung beeinflussen, um den Mitarbeitern mehr Einfluss zu geben. Wer fünf Mal Rücksprache halten muss, um eine Reisekostenabrechnung abzugeben, wird wenig individuellen Einfluss spüren.

Welche Kompetenzen brauchen Menschen, um in der neuen Arbeitswelt zu bestehen? Wer tut sich damit schwer?

Schermuly: Wichtige Kompetenzen sind Eigenverantwortung, Lernbereitschaft, Veränderungsfähigkeit, Selbstreflexion und Teamfähigkeit. Ermächtigung funktioniert nur, wenn die Beschäftigten es auch wollen. Es gibt Menschen, die keine Verantwortung übernehmen möchten, und auch das muss respektiert werden.

Was können Menschen tun, zum Beispiel ältere Beschäftigte, wenn sie mit den flexiblen, digitalen Arbeitswelten nicht so gut zurechtkommen?

Schermuly: Es gibt viele Stereotype gegenüber älteren Menschen, aber die meisten haben ein Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Einfluss. Man sollte New Work als Angebot und Geschenk sehen, aber niemanden dazu zwingen. Es gibt auch Teams, die transaktional arbeiten möchten (dieser Führungsstil, zeichnet sich durch klare Regeln, Strukturen und Ziele aus, Anm.) und das sollte respektiert werden.

Worauf sollte man in Stellenanzeigen achten, wenn dort mit New-Work-Schlagwörtern für die Stelle geworben wird?

Schermuly: Man sollte hinterfragen, was sich hinter den schicken Begriffen verbirgt, zum Beispiel was unter Flexibilität verstanden wird und ob sie dem Unternehmen oder den Mitarbeitern dient. Es gibt Unterschiede zwischen der Schaubühne und der Hinterbühne von Unternehmen. Ein Bewerbungsprozess ist auch eine hervorragende Arbeitsprobe, wie agil ein Unternehmen agiert.

Welche Branchen sind bei der Umsetzung von New Work innovativ, und wo ist das noch wenig Thema?

Schermuly: Autoritär orientierte Organisationen wie etwa die katholische Kirche, Krankenhäuser, Universitäten oder das Militär haben schwächere Empowerment-Werte. Im Tourismus beispielsweise kommt es ganz drauf an: Wo die Bezahlung gut ist und Freiheiten geboten werden, sind diese Werte stärker ausgeprägt. Wandel ist eine Herausforderung und er wird umso schwieriger, je größer das soziale System ist. Bei großen Unternehmen ist es ein zweischneidiges Schwert: die Professionalisierung nimmt zu, gleichzeitig machen Größe und Hierarchien die Sache schwieriger. Kleine und mittelständische Unternehmen sind oft gut aufgestellt, wenn sie von Beratern unterstützt werden.

New Work: Auf Sinnsuche in der neuen Arbeitswelt New Work hält Einzug: Wie die Zukunft der Arbeit in Österreich aussehen wird, das hat sich das Beratungsunternehmen PwC in seiner „New Work 2024 Studie“ angesehen. Flexibles Arbeiten, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und ein verändertes Führungsverständnis sind dabei Kernpunkte. In der Befragung legten ausnahmslos alle Teilnehmer steigenden Wert darauf, den Sinn hinter der eigenen Arbeit zu verstehen. Positiv bewerten zwei von drei Beschäftigten die Umsetzung von New-Work-Maßnahmen im Betrieb. 87 % sehen hierbei KI als Chance. Drei von vier meinen, die größte Herausforderung ist die Entwicklung eines neuen Führungsverständnisses. Das Konzept New Work wurde in den 1980er Jahren entwickelt. Es fordert traditionelle Arbeitsstrukturen und -methoden heraus und will sie durch innovative Ansätze für Flexibilität, Selbstbestimmung und Zusammenarbeit ersetzen. Homeoffice ist überall: Flexible Arbeitsmodelle sind laut der Erhebung verbreitet. 98 % bieten Homeoffice an, 92 % Gleitzeit, jeder zweite Betrieb ermöglicht Sabbaticals, 43 % haben Vertrauensarbeitszeit und 24 % Jahresabeitskonten. Auch Job-Sharing (23 %) und Workation (22 %) halten Einzug.

Ihr neues Buch heißt „New Work Dystopia – Scheitern im Wandel und wie es besser geht“. Wie macht man es denn besser?

Schermuly: In einigen Unternehmen ist der Begriff „New Work“ schon einmal verbrannt worden - gerade wenn es dabei um Homeoffice oder die Einrichtung eines Großraumbüros ging. Wir wissen, dass große Büroflächen nicht gut für die psychische Gesundheit und den sozialen Austausch sind. Die Mitarbeiter wissen auch, was das für sie bedeutet - und haben dann eben keine Lust auf New Work. Wichtig ist daher im ersten Schritt die Diagnose. Der zweite Schritt ist, empirisch auf den Nutzen von Empowerment zu schauen. New Work darf nicht zu einem Dogma werden; es muss dem Unternehmen dienen und nicht umgekehrt. Unternehmen sollten sich auf die Gegenwart konzentrieren und ihre hybriden Arbeitsmodelle besser justieren, um soziale Isolation der Mitarbeiter zu vermeiden.

Angesichts von Künstlicher Intelligenz und Krisen erleben viele Menschen eine große Unsicherheit, auch im Beruf. Wie sollten die Leute und die Unternehmen darauf reagieren?

Schermuly: Durch die Künstliche Intelligenz verändern sich Berufe. Ich habe nicht das Gefühl, dass weniger gearbeitet wird. Während wir einerseits Arbeitserleichterungen und eine gesteigerte Produktivität sehen, beobachten wir andererseits eine kolossale Arbeitsverdichtung. Auch die Familienarbeitszeiten sind in den vergangenen Jahrzehnten stark gestiegen. Die Leute haben immer mehr zu tun und die Arbeit hört zuhause nicht auf. Das macht die Menschen schon auch krank. Wer es schaffen will, sich zu erholen, muss sich von der Arbeit psychologisch distanzieren können. Von den Unternehmen würde ich mir wünschen, dass sie evidenzbasierter vorgehen, also auch im HR-Bereich Forschungsergebnisse nutzen und die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter ernst nehmen. Leider führen auch immer mehr Regeln dazu, dass die Empowerment-Fähigkeit flöten geht. Es braucht weniger Online-Meetings und weniger Bürokratie. Wir müssen wieder mehr Zeit für die Arbeit finden in der Arbeitszeit.