TT-Café macht am Samstag in Kufstein Station

Frühstücksgenuss, Livemusik, jede Menge Gewinnchancen und drei spannende Gäste: Am 27. Juli ist beim TT-Café in Kufstein wieder viel geboten.

Kufstein – Der Fischergries in Kufstein wird am 27. Juli von 9 bis 12 Uhr wieder zu einem ganz besonderen Open-Air-Café. Denn Besucher beim TT-Café können wieder einmal ein schmackhaftes Gratis-Frühstück mit Kaffee von Testa Rossa caffè von Wedl, Mineralwasser von Silberquelle und süßem oder pikantem Gebäck aus der Hofer Backbox genießen. Und das hoffentlich wieder bei herrlichem Kaiserwetter.

Wer besonders nachhaltig frühstücken möchte, kann gern seine eigene TT- Tasse mitbringen, um dann an einem der Tische für einen Ratscher mit anderen TT-Leser­n Platz zu nehmen.

Für einen schwungvollen Start ins Wochenende sorgt die beliebte Band Primetime mit ihrem großen Repertoire voller chilliger Ohrwürmer und Evergreens. Nicole Sehabi (Tirol TV) führt charmant durch den Vormittag und fragt dabei das Wissen der Besucher ab, denn beim digitalen Bezirksquiz gilt es mit Handy via QR-Code in zwei Runden Fragen zum Bezirk Kufstein richtig zu beantworten. Jeder Teilnehmer hat die Chance, einen von vier Einkaufsgutscheinen im Wert von je 200 Euro für das Innsbrucker Einkaufszentrum Dez zu gewinnen.

TT-Chefredakteur Marco Witting begrüßt außerdem drei spannende Gesprächspartner auf der Bühne: Beate Astner-Prem vom bekannten Sattlerwirt in Ebbs und Maria Mercuri sowie ihren Partner Erik Rudolph von der Tiroler Stube in Wörgl werden dem Publikum ein wenig von der Gastroszene berichten.

Interessant werden dabei mit Sicherheit die möglicherweise verschiedenen Ansatzpunkte der erfahrenen Ebbser Sattlerwirtin und des jungen Pärchens sein, das erst vor Kurzem die Tiroler Stube übernommen hat. Was wünscht sich der moderne Gast? Wie kann man Tradition und Moderne in einem Gasthaus verbinden? Welche Anforderungen an Personal und Speisekarte gibt es? Viele Fragen, die hoffentlich beantwortet werden.