Lkw landete bei Unfall in Oetz auf dem Dach: Lenker und Beifahrer hatten großes Glück

Oetz – Am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr kam es auf der Kühtaier Straße (L237) in Oetz zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, war ein 28-jähriger Österreicher mit seinem Lkw von Kühtai kommend Richtung Oetz unterwegs. Auf Höhe Straßenkilometer 3,6 kam der Lkw aufgrund eines Ausweichmanövers von der Fahrbahn ab, rutschte dabei gegen einen Straßenleitpflock und kippte den Abhang hinunter. Der Lkw blieb schließlich auf dem Dach liegend in den Bäumen hängen.