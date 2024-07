Wie das Ötztal mit Hilfe des Landes eine Tierarztpraxis hält

Pensionierungen, allgemeiner Mangel an Tierärzten: Das Land reagiert mit einem 300.000-Euro-Topf und sichert die tierärztliche Versorgung in ländlichen Gegenden. Passiert ist das nun erstmals in Längenfeld. An Arbeit mangelt es den neuen Veterinärinnen Melitta Neuraueter und Anna Wassermann nicht.

Längenfeld - Eigentlich war das Ötztal einst in Sachen tierärztlicher Versorgung gut aufgestellt. Doch als die bisherige Tierärztin in Längenfeld nicht mehr zur Verfügung stand, klaffte plötzlich eine Lücke. Es gab nur noch eine Veterinärin in Oetz, die den Betrieb aufrecht erhielt. Etwa 5500 Schafe und Ziegen, rund 3300 Rinder, circa 450 Pferde und Alpakas und sowie etwa 250 Schweine sind in den gut 570 landwirtschaftlichen Betrieben im Ötztal zu betreuen. Die gute Nachricht: Mit Anna Wassermann aus Wenns und Melitta Neurauter aus Marlstein in der Gemeinde Haiming übernehmen nun zwei junge und engagierte Tierärztinnen die Nachfolge in Längenfeld. „Uns ist es wichtig, im Team zu arbeiten und so auch die bestmögliche medizinische Betreuung anzubieten“, sagen die beiden. Mit Hilfe der Gemeinde Längenfeld und einer erstmaligen Unterstützung des Landes konnte eine effektive Starthilfe geleistet werden.

Land reagiert mit Maßnahmen-Bündel

Der Tierarztmangel, verstärkt durch viele Pensionierungen, bereiten dem Land Tirol Sorge. Deshalb wurde ein Maßnahmenpaket geschnürt: Ein Teil der Ausbildung in der Nutztiermedizin findet in Tirol statt, zur Unterstützung der Regionalisierung der universitären Ausbildung hat das Land Tirol auch eine Stiftungsprofessur eingerichtet. Außerdem stehen „zur zielgerichteten Unterstützung und Sicherung der veterinärmedizinischen Versorgung“ im Landesbudget heuer in Summe 300.000 Euro zur Verfügung. Die ersten 25.000 Euro gingen jetzt an Wassermann und Neurauter. Auch die Gemeinde Längenfeld beteiligte sich an der Sicherung der Tierarztpraxis und überlässt die bestehenden Räumlichkeiten zu einem vergünstigten Preis.

Besuch in der Tierarztpraxis: LHStv Josef Geisler, BM Richard Grüner, Melitta Neurauter, Landesveterinärdirektor Matthias Vill, Anna Wassermann und GV Jakob Hausegger (v.l.). © Land Tirol

„Damit wollen wir die Grundversorgung sicherstellen und einen Anreiz bieten, sich nicht nur in den Ballungszentren niederzulassen“, erklärt dazu der zuständige Referent in der Landesregierung, Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP). Und: „Es freut mich, dass wir dazu beitragen können, dass das Ötztal weiterhin tierärztlich versorgt ist.“

Erleichtert und erfreut zeigt sich auch der Bürgermeister von Längenfeld, Richard Grüner. „Aufgrund der alpinen Geografie mit vielen abgelegenen Tälern wird damit auch für Tiere in entlegenen Gebieten der Zugang zu notwendiger medizinischer Betreuung sichergestellt“, betont Landesverinärdirektor Matthias Vill. Das sei besonders für die landwirtschaftliche Viehwirtschaft wichtig: „Eine umfassende tierärztliche Betreuung sichert außerdem das Tierwohl, ermöglicht die frühzeitige Erkennung und Bekämpfung von Seuchen, stellt sicher, dass die gesetzlichen Anforderungen im Tierschutz eingehalten werden und in Notfällen schnelle Hilfe verfügbar ist.“

Unterstützung bei Ausbildung