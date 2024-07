Von Rekord zu Rekord: Life Radio Tirol hat erstmals mehr als 20 Prozent Reichweite

Innsbruck – Zuletzt machte Life Radio Tirol im Mai mit dem Durchbrechen der 100.000 HörerInnen-Schallmauer Furore (Radiotest 2023_4). Der heute veröffentlichte Radiotest beschert Life Radio nun den nächsten Rekord: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreicht der Privatsender erstmals über 20 Prozent Reichweite im Bundesland. Mit einem Plus von 20 Prozent im Jahresvergleich verteidigt Life Radio damit souverän die Nr. 1 Position unter allen Privatradios in Tirol in dieser Zielgruppe.