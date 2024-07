Sommertraum: So entspannen Sie im AQUA DOME

Das Sommerfeeling 2024 hat einen Namen: Der AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld ist der High End-Tipp im Ötztal! Für den optimalen Erholungseffekt sollte man sich Übernachtungen im jüngst umgebauten 4 Sterne superior-Hotel gönnen. Aber auch als Tagesurlaub wirkt das beste SPA der Alpen Wunder.

Einfach mal kurz raus im Sommer: Erholung pur ohne lange Wege und Staus garantiert der AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld. Er gilt als hochwertigstes Thermen-Resort im Alpenraum, nicht erst seit den jüngsten Umbauten im 4 Sterne superior-Hotel.

An heißen, wie an kühleren Sommer-Tagen macht das „Meer“ an 12 Pools mit Thermalwasser aus 1865 Metern Tiefe glücklich. Das Maximum an Regeneration bringt hier eine Auszeit mit Hotel-Übernachtung in herrlich kühlender Bergluft. Zumal man die neuen Restaurantbereiche mit stylischem Interior ebenso gesehen haben muss wie die kosmopolitische Bar mit verspiegelter Decke. Hier gibt’s nicht nur leckere selbstgemachte Limonaden und 100 Gin-Sorten, sondern auch Musik-Events. Die Küche überrascht mit vielfältiger Alpenbogen-Kulinarik, und der Alpin Spritz schmeckt auf der neuen Lounge-Terrasse besonders gut. Immer dabei: Der Blick auf die 3000er ringsum.

Das Erwachen der Berggipfel lässt sich für Hotelgäste am schönsten morgens noch vor Thermenöffnung erleben – in den „schwebenden“ Schalenbecken im Thermalwasser aus 1865 Metern Tiefe. Wer mag, zieht danach Bahnen im Sportpool. Der größte Wellnessbereich Tirols mit einer Gesamtfläche von 65.000 m 2 bietet genug Auswahl für mehrere Tage: 2.200 m 2 Wasserfläche in 12 Becken drinnen wie draußen, 11 Saunen und Dampfbäder, ein Top-Fitness-Bereich und drei Restaurants. Unbedingt gönnen sollte man sich auch (Signature-) Treatments im SPA.

Nur einen Tag Zeit? Auch solch ein Wellness-Tag in Tirol hilft, die Batterien aufzuladen! Beim „Relax! Tagesurlaub“ im AQUA DOME gibt’s zum Leihbadekorb ein Traum-Frühstück und mittags einen Gruß aus der Küche. Dazu eine reservierte Liege im separaten Ruheraum und Treatments mit Ermäßigung. Darf’s noch luxuriöser sein? Im „Relax! Tagesurlaub Deluxe“ ist die Nutzung des Premium-SPA 3000 (ab 15 Jahren) inklusive: eine Inszenierung aus Wasser und Feuer, Architektur und Wellness-Ideen.

© Ulrich Wilhelm