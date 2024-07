Eine olympische Misere: Viele Sorgen vor dem Start der Sommerspiele

Paris – Cauchemar olympique! Das heißt nichts anderes als „olympischer Albtraum“. Regelmäßig wird im Vorfeld von Großereignissen der Teufel an die Wand gemalt – so auch in Paris, wo heute (20 Uhr) die Olympischen Sommerspiele eröffnet werden. Dabei sollte es bis zum Schlusstag am 11. August doch nur um Sport gehen ...