Olala in Lienz, Tennis-Action in Kitz und Mülltonnenrennen in Neustift: Das ist los in Tirol

Endlich Wochenende! Das Wetter hat sich wieder beruhigt und bei Sonnenschein steigt die Lust, etwas zu unternehmen. Ein Blick auf unsere Event-Highlights zeigt: In Tirol wird wieder einiges geboten. So kann man sich in Lienz beim Olala Festival verzaubern lassen, oder in Kitzbühel beim Generali Open die Tennis-Topstars erleben. Erleben kann man in Neustift auch etwas, nämlich das Mülltonnenrennen. Und die Pride Parade in Innsbruck steht auch noch an.