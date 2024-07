Eiernockerl, ACAB und Wolfsgruß: Neuer Leitfaden zu extremistischen Symbolen und Codes

Verschlüsselte Botschaften hinter Eiernockerl, Symbolen, Zahlen- und Buchstabencodes: Am Donnerstag wurde in Graz ein neuer Leitfaden vorgestellt, der extremistische und rechtsstaatswidrige Zeichen auflistet.

Graz, Wien – Eiernockerl mit grünem Salat, der Schriftzug „ACAB" oder die Zahlenfolge „1312", der Wolfsgruß oder die brennende Regenbogenfahnen: Demokratiefeindliches Gedankengut und Hassbotschaften sind vielfach nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Mitunter können sie jedoch eine Radikalisierungsspirale in Gang setzen – vor allem auch in sozialen Medien.

Der neue Leitfaden „Radikalisierungssymbole online und offline“ der steirischen Extremismuspräventionsstelle „next“ listet die Vielzahl an extremistischen Symbolen, Abkürzungen und Codes auf. Zudem werden Memes und Postings sowie ihr Hintergrund erläutert und eine strafrechtliche Einordnung geboten. Daniela Grabovac, Leiterin von „next“, präsentierte den Leitfaden am Donnerstag in Graz.