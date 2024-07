Verstoß gegen Suchtmittelgesetz vermutet: Priester in Niederösterreich festgenommen

St. Pölten – Weil er gegen das Suchtmittelgesetz verstoßen haben soll, ist ein 29-jähriger Priester in Niederösterreich festgenommen worden. Einen entsprechenden Onlinebericht des Kurier bestätigte die Landespolizeidirektion am Donnerstag auf Anfrage. Der Mann sei „umgehend von seinem Dienst in der Diözese St. Pölten entpflichtet“ worden, weiters sei „ihm jegliche seelsorgliche Tätigkeit in der Diözese untersagt“ worden, hieß es in einer Stellungnahme der Diözese St. Pölten.