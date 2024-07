Hanfmann und Berrettini zogen in das Halbfinale von Kitzbühel ein

Kitzbühel - Der Deutsche Yannik Hanfmann und der Italiener Matteo Berrettini bestreiten am Freitag eines der beiden Halbfinali des ATP250-Tennisturniers in Kitzbühel. Hanfmann, der 2020 in der Gamsstadt bereits das Finale erreicht hatte, setzte sich am Donnerstag im ersten Viertelfinale gegen den Brasilianer Thiago Seyboth Wild mit 7:6 (2), 6:4 durch.