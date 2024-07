Nach Kinderlos-Kommentar: Jennifer Aniston kontert Trump-Vize

Los Angeles – Jennifer Aniston ist dafür bekannt, dass sie sagt, was sie denkt. Jetzt schießt die Schauspielerin auf Instagram scharf gegen gegen Donald Trumps designierten Vize J.D. Vance. Der Grund sind dessen Äußerungen über Frauen ohne Kinder.

Aniston, selbst ungewollt kinderlos, schrieb in ihrer Instagram-Story: „Ich kann wirklich nicht glauben, dass das von einem potenziellen Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten kommt.“ Die 55-Jährige bezieht sich dabei auf Aussagen des 39-Jährigen vor drei Jahren. Vance sagte in einem Interview mit „Fox News“, dass die USA von „einem Haufen kinderloser Katzen-Ladys regiert“ werde, „die unglücklich über ihr eigenes Leben und die Entscheidungen sind, die sie getroffen haben, und deshalb wollen sie auch den Rest des Landes unglücklich machen“. Dabei nannte er auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris. „Es ist einfach eine grundlegende Tatsache - schauen Sie sich Kamala Harris, Pete Buttigieg, Alexandria Ocasio-Cortez an - die gesamte Zukunft der Demokraten wird von Menschen ohne Kinder kontrolliert."