71-Jähriger bei Bergtour in Osttirol verletzt und ins Krankenhaus geflogen

Matrei in Osttirol – Am Donnerstag unternahmen ein 71-jähriger Österreicher und sein Bruder eine Bergtour auf den Muntanitz in Matrei in Osttirol. Sie erreichten den Gipfel und stiegen über den Karl-Schottner-Weg in Richtung Sudetendeutsche Hütte an, als der 71-Jährige gegen 15.40 Uhr ausrutschte und sich eine Verletzung an der Schulter zuzog.