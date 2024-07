Terror-Verdacht bei Olympia: 18-Jähriger in Paris festgenommen

Ein 18-Jähriger soll „gewalttätige Aktionen“ vorbereitet haben, er wurde nun in Paris festgenommen.

Paris – Einen Tag vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris ist ein Mann wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Der 18-Jährige habe Kontakt zu einem anderen Mann gehabt, der bereits am Dienstag in Gewahrsam genommen worden sei, teilte die nationale Anti-Terror-Staatsanwaltschaft mit. Die beiden stünden im Verdacht, „gewalttätige Aktionen“ vorbereitet zu haben.