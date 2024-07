Tödlicher Unfall in Scheffau am Wilden Kaiser: Alpinist (78) bei Bergtour gestorben

Scheffau am Wilden Kaiser – Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem tödlichen Alpinunfall im Wilden Kaiser. Ein 78-Jähriger stürzte rund 50 Meter ab und erlitt tödliche Verletzungen. Sein Begleiter wurde mittels Tau geborgen.

Nach einer Pause am Gipfel stiegen die Alpinisten weiter zum südlich gelegenen Tuxeck (2226 m, Ellmauer Hochkaiser). Sie erstiegen den Gipfel aber nicht, sondern setzten in Folge den Abstieg über die Südwestseite des Berges fort. Beim Abstieg am Steig durch die steilen, steinschlaggefährdeten Schrofen, stieg der 78-Jährige voraus, während sein Enkel hinter ihm ging. In einer 40 Grad steilen, felsdurchsetzten Grasflanke, auf etwa 1875 Metern, kam der Mann dann zu Sturz. In weiterer Folge stürzte er dann knapp 50 Meter ab und blieb in einer steil eingeschnittenen Rinne liegen.