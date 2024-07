Wollte Freund grüßen: Achtjähriger in Kundl von Traktorreifen überrollt und verletzt

Ein achtjähriger Fußgänger wurde in Kundl vom Anhänger eines Traktors erfasst, als er die Gemeindestraße in Richtung Osten entlangging.

Kundl – Ein 53-jähriger Österreicher war am Donnerstag mit einem elfjährigen Buben mit dem Traktor auf der Gemeindestraße Simon-Radl-Weg in Kundl unterwegs. Zur selben Zeit ging ein 8-jähriger Bub zu Fuß auf der Gemeindestraße in Richtung Osten.