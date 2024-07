Griff brach aus: 52-jähriger Kletterer in Mieming schwer verletzt

Mieming – Bei einem Kletterunfall am Donnerstag in Mieming wurde ein 52-jähriger Franzose schwer verletzt. Der Mann startete in der Früh mit einem Landsmann zu einer Tour auf den Vorderen Tajakopf, sie wählten die Kletterroute „Drachentanz“. Gegen 9 Uhr stiegen sie über die „leichte Einstiegsvariante“ in der Folge überschlagend nach oben. Der 32-Jährige begann, in der 13. Seillänge stieg der 52-Jährige vor.