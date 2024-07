Frau stahl 1,5 Jahre lang Kleidung aus Innsbrucker Geschäft: Auf frischer Tat ertappt

Innsbruck – In einem Bekleidungsgeschäft in Innsbruck wurde am Donnerstag eine 49-Jährige auf frischer Tat ertappt, wie sie versuchte, fünf Kleidungsstücke zu stehlen. Die Tschechin wird laut Polizei weiters beschuldigt, am Dienstag im selben Geschäft sechs Kleidungsstücke gestohlen zu haben. Die Frau ist zum Teil geständig.