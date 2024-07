Sturz mit E-Bikes: Zwei Männer bei Unfällen in Tannheim und Innsbruck schwer verletzt

Zu zwei schweren Unfällen mit E-Bikes kam es am Donnerstag in Tannheim und Innsbruck. Dabei wurden zwei Männer verletzt.

Tannheim, Innsbruck – Ein 61-Jähriger war am Donnerstag gegen 18.30 Uhr mit seinem E-Bike in Tannheim auf der Gemeindetraße Schmieden von der Vilsalpseestraße kommend in Richtung Ortsmitte Schmieden unterwegs. Er trug keinen Fahrradhelm. Plötzlich knickte der Lenker ein, der Deutsche kam daraufhin von der Fahrbahn ab und stürzte auf einer abschüssigen Hauseinfahrt. Dort blieb der Mann regungslos liegen.

Der Deutsche wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Kempten geflogen, wo er stationär aufgenommen wurde. Am Fahrrad entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 54-Jähriger in Innsbruck mit seinem E-Bike am Rosnerweg von der Arzler Alm kommend in Richtung Stadt. Auf Höhe der Abzweigung mit dem Wintersteig kam der Österreicher in einem Schlagloch des unbefestigten Forstweges zu Sturz. Er wurde mit schweren Verletzungen von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert und stationär aufgenommen. Das E-Bike wurde beschädigt.