Herzinfarkt-Patienten häufig unzureichend nachbehandelt: Nur Hälfte erhält notwendige Medikamente

Deutsche Studie mit Daten von 150 Zentren. Nur die Hälfte der Herzinfarkt-Patienten bekommt die notwendigen Arzneimittel. Nur ein Drittel hält sich an ausreichend körperliche Bewegung. Mängel gibt es auch in der Sekundärprophylaxe.

Ludwigshafen – Obwohl alle Möglichkeiten dazu vorhanden wären, sind Herzinfarktpatienten in vielen Fällen weiterhin viel zu mangelhaft nachbehandelt. Sie bekommen teilweise nicht die notwendigen Medikamente verschrieben, erreichen bei Cholesterin und Blutdruck nicht die optimalen Werte zur Verhinderung eines weiteren Infarkts. Das haben jetzt deutsche Wissenschafter in einer Studie an 150 Zentren herausgefunden.