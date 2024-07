Ein Jahr nach Covid-19: Noch viele Betroffene beeinträchtigt

Laut einer Studie von Innsbrucker und Linzer Wissenschaftern leidet ein Jahr nach einer Covid19-Erkrankung noch immer ein erheblicher Teil der Betroffenen an Einschränkungen mit Erschöpfungszuständen, Konzentrationsstörungen etc.

Wien, Innsbruck, Linz – Die Belastungen durch das Post-Covid-Syndrom „gehen nicht einfach vorbei". Ein Jahr nach einer Covid-19-Erkrankung leidet noch immer ein erheblicher Teil der Betroffenen an Einschränkungen mit Erschöpfungszuständen, Konzentrationsstörungen etc. Das haben Innsbrucker und Linzer Wissenschafter jetzt in einer neuen Studie belegt.