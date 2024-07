Traumhochzeit geplatzt: Liebes-Aus bei Verena Kerth und Marc Terenzi

München – Es war eine turbulente Beziehung, die Moderatorin Verena Kerth (43) und Sänger Marc Terenzi (46) geführt haben. Im letzten Jahr wurde gegen den Ex von Sarah Connor wegen des Tatverdachts der sexuellen Belästigung ermittelt. Das Verfahren gegen ihn wurde im März 2024 eingestellt. Auch soll es zwischen Marc und Verena angeblich zu Streitereien und lautstarken Auseinandersetzungen gekommen sein. Das alles hat die Beziehung offenbar belastet.

Die Deutsche äußerte sich auch dazu, warum sie so lange geschwiegen hat. „Ich brauchte etwas Abstand, um mich neu zu ordnen. Die vergangenen knapp zwei Jahre waren eine verrückte Achterbahnfahrt, die mir psychisch viel abverlangt hat. Es wird noch dauern, bis ich all das, was passiert ist, wirklich verarbeitet habe, aber loszulassen war ein erster, sehr heilsamer Schritt.“ Im Moment sei sie einfach nur froh, ihr eigenes Leben zurück zu haben. (TT)