Brandanschläge auf Bahnstrecken in Frankreich setzen Route zum Stade de France lahm

Paris – Am Tag der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele in Paris haben Unbekannte das Schnellzugnetz in Frankreich beschädigt. Durch Vandalismus an drei Hochgeschwindigkeitsstrecken sei es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen, teilte die staatliche Bahngesellschaft SNCF am Freitag mit. Die Brandanschläge seien in der Nacht verübt worden. Am Abend werden die Olympischen Sommerspiele in der französischen Hauptstadt eröffnet. Sie dauern bis zum 11. August.