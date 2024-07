Die Kitzbüheler Aufstiegshelden machen im ÖFB-Cup den Tiroler Anfang

Kitzbühel – Vor 38 Tagen schritt das Fußball-Unterhaus in die Sommerpause. Am Freitagabend (19 Uhr) kehrt der erste Tiroler Club in den Pflichtspiel-Rhythmus zurück. Westliga-Aufsteiger Kitzbühel gastiert im Rahmen der 1. Runde des ÖFB-Cups beim Regionalliga-Mitte-Sechsten Wallern/Marienkirchen (OÖ). „Gefühlt hat die alte Saison gerade erst aufgehört“, fühlt sich die Auszeit vom runden Leder für Trainer Paul Schneeberger kurz an.