Seuche in Griechenland ausgebrochen, Schafe angeblich „lebendig begraben“

Athen – In Griechenland sollen Behördenangaben zufolge im Rahmen der Seuchenbekämpfung Schafe lebendig begraben worden sein. „Wir haben eine Beschwerde erhalten, dass lebende Tiere vergraben wurden“, sagte der Gouverneur der zentralen Region Thessalien, Dimitris Kouretas, am Donnerstag vor Journalisten. Ein für den Bereich zuständiger Beamter des Veterinäramts sei daraufhin entlassen worden.

Laut dem Landwirtschaftsministerium wurde die Krankheit erstmals in Griechenland festgestellt. Seit dem ersten Ausbruch am 11. Juli in der Nähe der Stadt Kalambaka mussten demnach bereits mehr als 2400 Schafe notgeschlachtet werden.