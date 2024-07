WWF prüft Vorgehen gegen jüngste Verordnungen zum Wolfsabschuss

Der WWF will prüfen, wie gegen die erfolgten Abschussverordnungen nach dem EuGH-Urteil Anfang Juli vorgegangen werden kann.

EU-weit, Brüssel, Luxemburg – Die Umweltschutzorganisation WWF prüft „derzeit die rechtlichen Möglichkeiten“, um gegen jüngst erfolgte Freigaben für Wolfsabschüsse in Österreich vorzugehen. Das teilte ein Sprecher der Organisation auf APA-Anfrage hin mit. Die jüngsten Abschussverordnungen aus Tirol, Salzburg und Vorarlberg kamen nach einem viel beachteten Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) Anfang Juli, in dem der strenge Wolfsschutz in Österreich bestätigt wurde.