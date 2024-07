Nach 320 Kilometern: 17-Jähriger landete mit Segelflieger in Strass und löste Einsatz aus

Ein Flug von Innsbruck über Süd- und Osttirol nach Salzburg und retour durch das Zillertal – das war der Plan eines jungen Segelflugpiloten. Doch nach knapp 320 Kilometern musste der 17-Jährige in Strass außerplanmäßig in einem Feld landen. Weil Zeugen das für einen Paragleiter-Absturz hielten, rückten am Donnerstag Polizei und Rettungskräfte aus.