14-jähriges Mädchen wurde in Innsbruck bei Kollision mit Elektroeinrad-Fahrer schwer verletzt

Innsbruck – Freitag kurz vor Mittag, um 11.35 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Österreicher mit einem Elektroeinrad durch die Unterführung der Ampfererstraße in Innsbruck in Richtung Osten. Laut Polizei kollidierte er dabei mit einer 14-jährigen Österreicherin, die gerade die Unterführung in Richtung Westen beging. Beide Personen stürzten, wobei sich der 41-Jährige leicht und die 14-Jährige schwer verletzten. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde das schwerverletzte Mädchen in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)