Red-Bull-Pilot Verstappen kassierte für Grand Prix in Belgien Startplatzstrafe

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat im ersten Training zum Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps eine überlegene Bestzeit aufgestellt. Der WM-Leader war in der ersten einstündigen Einheit am Freitag im Red Bull mehr als eine halbe Sekunde schneller als Ungarn-Sieger Oscar Piastri (+0,531) im McLaren und Williams-Pilot Alexander Albon (+0,727).