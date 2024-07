U-Ausschuss mit Nachspiel: ÖVP zeigt FPÖ-Chef Kickl wegen Falschaussage an

Die ÖVP zeigt FPÖ-Chef Herbert Kickl wegen Aussagen im Untersuchungsausschuss an. Die Blauen weisen alle Vorwürfe zurück.

Wien – Der bereits abgeschlossene Untersuchungsausschuss zum „Rot-Blauen Machtmissbrauch“ hat ein Nachspiel. In sechs Punkten ortet die Volkspartei Falschaussagen bei FPÖ-Chef Herbert Kickl, wie Fraktionsführer Andreas Hanger (ÖVP) am Freitag erklärte. In der Vergangenheit hatte die ÖVP derartige Anzeigen noch selbst kritisiert, nun sieht sie das anders: Im Gegensatz etwa zum (erstinstanzlich verurteilten) Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz liege bei Kickl „unglaublich viel Substanz“ vor – wobei Hanger Kurz nicht namentlich erwähnte.