Ehre für Irene Mayr-Brunner: Chefin des Bezirksgerichts Lienz ist nun „Frau Hofrätin“

Mayr-Brunner begann ihre Karriere am 1.Juni 1997 als Vorsteherin des Bezirksgerichtes Matrei in Osttirol und Richterin am Bezirksgericht Lienz. Nach der Auflösung des BG Matrei wurde sie 2002 zur Richterin des Bezirksgericht Lienz und am 1. Jänner 2012 zur Vorsteherin ernannt.