Wasser muss abgekocht werden: Bakterien im Trinkwasser von Niederndorferberg

Nach Wattenberg, Pfons und Aldrans ist jetzt Niederndorferberg an der Reihe. Die Bevölkerung wird vor verunreinigtem Trinkwasser gewarnt.

Niederndorferberg – Mindestens drei Minuten lang abkochen. So lautet seit Donnerstag die Mitteilung in Niederndorferberg für die Bevölkerung bei der Verwendung von Trinkwasser. Zumindest wenn es zum Trinken, zur Herstellung von Eiswürfeln oder zum Zähneputzen verwendet wird.

Die Leitungen wurden laut Amtsleiterin Elisabeth Huber-Walch bereits gespült, noch konnte aber keine Entwarnung gegeben werden. Auf die Häufung der Gemeinden mit Problemen angesprochen heißt es beim Land, Abteilung Wasserwirtschaft, dass Quellwasserfassungen baulich so gestaltet würden, dass ein Eindringen von Oberflächenwasser in die Trinkwasserversorgung vermieden werde: „So soll gewährleistet werden, dass nur Wasser nach ausreichend langer Aufenthaltszeit im Untergrund in die Trinkwasserversorgungsanlage gelangt.“