Ein Jäger war auf Rekordjagd, Golf-Talent Uraki holte Gold

Leichtathletik: Es scheint im Trend zu liegen, Tiroler Uralt-Rekorde in der Leichtathletik zu brechen. Vor einem Monat hatte Sprinter Noel Waroschitz (IAC) über 100 Meter die seit 1986 währende Bestmarke von Christian Mark pulverisiert. Zuletzt verbesserte Kugelstoßer Leonhard Jäger (SV Reutte) mit der 7,26 kg schweren Kugel den 1974 von Ferdinand Reich aufgestellten Rekord auf 16,01 Meter. Bei den Alpe-Adria-Games im italienischen Pordenone wurde also Geschichte geschrieben. Das nächste große Ziel: Die U20-WM, die ab 26. August in Lima steigt.

Golf: Bei den österreichischen Jugend-Golfmeisterschaften in Himberg gab es eine Tiroler Erfolgsmeldung: Leo Uraki (Golfclub Olympia Golf Igls) sicherte sich in der U16 der Burschen die Goldmedaille. Für weitere Top-Platzierungen sorgten Eugen Kontrus vom GC Innsbruck-Igls mit dem 4. Platz in der U14 und Raphael Norz vom GC Seefeld-Wildmoos mit dem 5. Platz in der U12.