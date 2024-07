Wollte Ex-Freund bei Löscharbeiten wieder sehen: Feuerwehrfrau legte Brände

Am 30. April steckte die Angeklagte zwei Holzstöße in einem Wald in Brand. Am 4. Mai habe sie, so der Staatsanwalt weiter, dann in einem Stadel Stroh angezündet. Dieser brannte mit den darin gelagerten Gegenständen total aus. Am 6. Mai legte sie schließlich mit Reisig in einem Nebengebäude Feuer.