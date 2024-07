Tiroler Erler schlägt in Kitzbühel erneut im Doppel-Finale auf

Der Italiener Matteo Berrettini und der Franzose Hugo Gaston bestreiten das Finale beim ATP-250-Tennisturnier in Kitzbühel. Berrettini gewann am Freitag gegen den Deutschen Yannick Hanfmann glatt mit 6:4,6:4. Gaston hatte noch weniger Mühe und profitierte gegen Facundo Diaz Acosta beim 6:1,2:0 von einer Aufgabe des Argentiniers nach nur 35 Minuten. Das Endspiel in der Gamsstadt findet am Samstag (13.00 Uhr/live ServusTV) statt.