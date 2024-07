Autos prallten in Ainet frontal aufeinander: 83-Jährige schwer verletzt

Ainet – Zwei Autos sind am Freitag in Ainet aufeinandergeprallt. Laut Polizei wurden dabei drei Frauen verletzt, eine davon schwer. Die Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus nach Lienz geflogen.

Zu dem Unfall kam es gegen 13.30 Uhr. Zwei Niederländerinnen im Alter von 53 und 63 Jahren waren auf der Felbertauernstraße von Matrei in Richtung Lienz unterwegs, eine 83-jährige Österreicherin in die Gegenrichtung. In Ainet geriet die 83-Jährige auf die Gegenfahrbahn – warum war zunächst unklar.