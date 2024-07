„Letzte Generation“ will Flugverkehr in Wien-Schwechat stören

Wien – Die Klimaaktivistengruppe „Letzte Generation“ hat für Samstag eine Protestaktion auf dem Wiener Flughafen angekündigt. In einer Presseaussendung gaben die Aktivisten bekannt, auf Flughäfen in mehreren Ländern, darunter Österreich, den Flugverkehr stören zu wollen. Bereits in den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Aktionen auf Flughäfen im deutschsprachigen Raum.

Laut der Ankündigung will die Gruppe um 11 Uhr in der Eingangshalle am Airport ihren Protest durchführen. Flughafen-Wien-Vorstand Günther Ofner sagte am Dienstag bei einer Pressekonferenz, es würden insgesamt 670 Polizistinnen und Polizisten „in voller Alarmbereitschaft“ vor Ort sein. Auch mit elektronischer Überwachung, insbesondere wegen des Flughafenzauns, wolle man Störaktionen verhindern. (APA)