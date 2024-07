Ein Toter bei Reihenhaus-Einsturz in Bayern nach Explosion

Nach der Explosion in einem Wohnhaus in der bayrischen Stadt Memmingen ist die Leiche eines 17-Jährigen aus den Trümmern geborgen worden. Einsatzkräfte hätten den vermissten Jugendlichen tot in einem ebenfalls stark beschädigten Nachbarhaus aufgefunden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht auf Samstag. Das Gebäude in Bayerisch-Schwaben war nach einer Explosion am Freitagnachmittag nur noch ein Trümmerfeld.