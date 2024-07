Millionenschaden nach Explosion in Reihenhaus in Bayern

Nach der heftigen Explosion in einem Wohnhaus im bayerischen Memmingen mit einem Toten suchen Experten nach der Ursache des Unglücks. Spekuliert wird über einen Gasaustritt. Einsatzkräfte hatten einen 17-Jährigen tot aus einem stark beschädigten Nachbarhaus geborgen. Wie durch ein Wunder gab es bei dem Unglück am späten Freitagnachmittag keine weiteren Opfer. Der Schadenssumme dürfte in die Millionen gehen.