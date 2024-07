Reihenhaus in Deutschland nach Explosion eingestürzt

Im bayrischen Memmingen ist nach einer Explosion ein Reiheneckhaus eingestürzt. Ob Menschen in dem Gebäude in Memmingen waren, sei noch immer unklar, hieß es am Abend - Stunden nach der Explosion - aus der Lagezentrale des zuständigen Polizeipräsidiums. Ein 68 Jahre alter Hausbewohner, nach dem zunächst gesucht worden war, war während der Explosion nicht im Haus gewesen, wie ein Polizeisprecher gegen Mitternacht berichtete. Nach einer weiteren Person werde noch gesucht.