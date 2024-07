Staatschefbesuch zur Wahlbeobachtung in Venezuela verhindert

Vor der Präsidentenwahl in Venezuela hat die autoritäre Regierung von Nicolás Maduro nach Angaben der panamaischen Behörden die Anreise von vier lateinamerikanischen Ex-Präsidenten verhindert. Die früheren Staatschefs, die die Wahl beobachten wollten, seien kurz vor dem Abflug in Panama gezwungen worden, das Flugzeug zu verlassen, schrieb der panamaische Präsident José Raúl Mulino auf der Plattform X. Venezuela wies die Vorwürfe zurück.

Nach Angaben von Panamas Außenministers Javier Martínez-Acha sperrte Venezuela seinen Luftraum für mehrere Stunden für Flüge der panamaischen Gesellschaft Copa Airlines. Der Flug mit den Ex-Präsidenten in Panama-Stadt und eine andere Maschine in der venezolanischen Hauptstadt Caracas seien am Start gehindert worden, bis die Ex-Präsidenten ausstiegen. Die venezolanische Luftfahrtbehörde sagte dagegen, der Flugbetrieb verlaufe ohne Störungen.