Trio kam auf Tour zum Großglockner nicht mehr weiter: Mit Hubschrauber geborgen

Kals am Großglockner – Sie wollten die Glocknerwand überschreiten, mussten jedoch aufgeben: Zwei Frauen (31 und 32) und ein Mann (38) mussten am Freitag mit dem Hubschrauber aus dem Glocknergebirge geborgen werden.

Das russische Trio war laut Polizei gegen 4 Uhr von der Stüdlhütte (2800 m) aufgebrochen, um am Ende seiner Tour den Gipfel des Großglockners zu erreichen. Nachdem die drei die Hofmannspitze, den Pöschlturm und den Gerinturm am Grat überschritten hatten, schafften sie die Überschreitung des Draschturm nicht mehr, weil es zu rutschig gewesen sei und sie keinen Bohrhaken gefunden hätten. Daher entschieden sie sich, den Turm südseitig zu umgehen, was ihnen jedoch auch nicht gelang. Auch der Plan, durch die Rinne auf den Gletscher abzusteigen, schlug wegen der akuten Steinschlaggefahr fehl.