Im Ötztal von Stand-Up-Paddle gestürzt: 40-Jähriger schwamm halbe Stunde im Inn

Ötztal-Bahnhof – Glimpflich endete am Freitag ein Unfall mit einem Stand-Up-Paddle (SUP) im Ötztal. Ein 40-Jähriger wollte damit am Nachmittag von Ötztal-Bahnhof nach Haiming paddeln. Als sich das SUP wohl aufgrund der Strömung drehte, stürzte der Mann in den Inn und verlor dabei das Paddle und einen Schuh.