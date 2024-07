Schwaz spielt für Pechvogel Cihak, Reichenau gastiert beim Westliga-Meister

Schwaz - Es passierte am Dienstag bei der Generalprobe gegen Silz/Mötz (5:1-Sieg) und sah zunächst gar nicht unbedingt nach einer groben Verletzung aus. Aber mit der Diagnose für Harald Cihak fuhr den Kickern des SC Schwaz der Schock in die Glieder: Kreuzbandriss. Der nach einer Knieverletzung gerade erst wieder ins Training zurückgekehrte Führungsspieler verpasst die gesamte erste Saisonhälfte und natürlich auch das ÖFB-Cup-Heimspiel am Samstag (18 Uhr) gegen den Zweitligisten Schwarz-Weiß Bregenz.