Schwere Wirbelverletzung nach Sturz beim Wandern nahe Steinberg

Steinberg am Rofan – Ein 67-jähriger deutscher Staatsbürger wanderte am Freitag gegen 15:00 Uhr mit seiner Frau vom Gipfel des Vorderunnütz auf dem rot markierten Wanderweg in Richtung Kotalm. In einer leicht abschüssigen Passage rutschte er auf dem Wanderweg aus und stürzte fünf Meter talwärts, wobei er sich schwere Verletzungen im Halswirbelbereich zuzog.